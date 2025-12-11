/This drone is designed to survive GPS jamming

Anduril’s Fury drone is built to survive GPS jamming by using AI navigation, inertial sensors, and visual mapping instead of relying on satellite signals. Even in heavy electronic warfare, it can fly, track targets, and complete missions on its own.
Anduril Industries' Fury is a high-performance autonomous air vehicle designed for multi-mission operations operating without human pilot control requiring GPS signals for navigation. The Fury utilises turbo fan jet engines achieving flight endurance exceeding 15 hours enabling operations far beyond conventional drone capabilities. Built for high-end combat scenarios, Fury represents fundamental shift in unmanned warfare eliminating reliance on traditional pilot command-and-control links making it inherently resistant to jamming attacks disrupting pilot-drone communication.
Anduril's proprietary Lattice operating system provides real-time AI-driven decision-making which enables Fury to execute complex missions independently in contested environments with severe electronic warfare threats. The Lattice system fuses electro-optical, infrared, signals intelligence, and radar data generating tactical decisions in milliseconds without human intervention. Machine learning algorithms enable Fury to identify threats, select targets, and manoeuvre autonomously adapting to dynamic battlefield conditions.
When GPS signals become unavailable through jamming or spoofing, Fury relies upon inertial navigation systems using accelerometers and gyroscopes measuring aircraft motion calculating position without external signals. Advanced inertial measurement units maintain dead-reckoning accuracy within four per cent of distance travelled even without GPS correction. Modern inertial navigation platforms integrate air-data systems measuring airspeed and altitude enabling precise navigation over extended periods.
Fury integrates visual simultaneous localisation and mapping technology where onboard cameras identify environmental features tracking drone position through computer vision creating real-time three-dimensional maps. Visual SLAM algorithms recognise buildings, terrain patterns, and distinctive landmarks enabling drone to estimate position relative to surrounding geography. This visual navigation system generates zero drift in known terrain environments and only one per cent drift in unknown terrain conditions.
Anduril drones employ multi-source navigation fusion combining inertial systems, visual odometry, and alternative positioning methods creating redundancy where jamming one system triggers automatic switching to secondary navigation sources. Null-steering antenna technology creates "null zones" blocking incoming jamming signals whilst maintaining clear reception of genuine positioning signals. Cross-supervisory control algorithms detect jamming attempts activating anti-jam protocols automatically.
GPS jamming involves flooding satellite receivers with radio frequency interference at 1.2-gigahertz and 1.6-gigahertz frequencies preventing distinction between authentic signals and noise. Even low-powered jamming devices effective over hundreds of metres can deny navigation to unprepared systems. Spoofing represents more sophisticated attack where false GPS signals fool drones into believing incorrect positions leading to navigation errors or complete system compromise.
Specialised anti-jamming units utilise beamforming and null-steering antenna arrays directing sensitivity toward authentic signals whilst rejecting interference from jamming sources. Real-world testing in Golan Heights demonstrated that protected drones successfully distinguished sophisticated jamming mimicking legitimate GPS systems from authentic signals. Side-by-side comparisons showed unprotected drones lost navigation whilst anti-jam equipped systems maintained continuous GPS lock.
Anduril's Bolt-M loitering munition uses Nvidia processing units originally designed for autonomous vehicles enabling onboard machine learning and target identification without requiring communication links to ground operators. Onboard vision algorithms enable terminal guidance even when operator connectivity is lost making system immune to communication jamming. Camera systems provide high-resolution imaging tracking objects 770 metres away in electro-optical and infrared modes.
Russian forces deployed in Ukraine demonstrated sophisticated electronic warfare capabilities attempting to jam GPS and communication signals targeting Ukrainian unmanned vehicles. Anduril drones feature robust anti-jamming protocols with redundant communication pathways enabling operation when primary systems are disrupted. Onboard AI-driven navigation maintains operational effectiveness in GPS-denied environments where traditional drones lose all navigation capability.
Fury drones serve as collaborative combat aircraft operating alongside manned F-47 fighters in next-generation air dominance operations where single pilots receive AI-powered support from multiple autonomous wingmen. The F-47 acts as human quarterback directing drone wingmen through high-level objectives whilst Fury executes tactical decisions autonomously. This human-on-loop model maintains human control whilst accelerating decision timescales impossible for traditional pilot-controlled systems.