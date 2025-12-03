/7 most advanced Russian fighter jets ranked by technical power

Russia's top fighters: Su-57 (Mach 2.0 stealth, 3,500km), Su-35S (Mach 2.25, 400km radar), Su-30SM (Mach 2.0 multi-role), Su-34 (Mach 1.8, 4,000km strike), MiG-31BM (Mach 2.83), Su-27 (Mach 2.35), MiG-29SM (Mach 2.3). Advanced avionics, supermanoeuvrability.
Sukhoi Su-57 achieves Mach 2.0 maximum speed with 3,500 kilometre combat radius featuring fifth-generation stealth technology. Low-observable design incorporates composite materials and radar-absorbing coatings reducing electromagnetic signature significantly. AESA radar enables simultaneous multi-target tracking and engagement providing air superiority advantage. Advanced sensor fusion integrates multiple data sources enhancing situational awareness during combat operations.
Sukhoi Su-35S reaches Mach 2.25 maximum speed with 3,400 kilometre combat radius featuring thrust-vectoring engines. IRBIS-E phased-array radar detects targets at 400 kilometre range enabling beyond-visual-range engagements. Supermanoeuvrability allows extreme angle-of-attack manoeuvres exceeding 120 degrees during air combat. Advanced electronic warfare suite provides self-protection against modern air defence systems.
Sukhoi Su-30SM achieves Mach 2.0 maximum speed with 1,600 kilometre combat radius featuring canard configuration. Thrust-vectoring engines provide enhanced manoeuvrability during air-to-air combat operations. Advanced targeting pod enables precision-guided munitions delivery against ground targets. Multi-role capability supports simultaneous air superiority and strike missions from single platform.
Sukhoi Su-34 reaches Mach 1.8 maximum speed with 4,000 kilometre combat radius optimised for deep strike missions. Tandem cockpit accommodates two crew members providing enhanced situational awareness. Heavy payload capacity carries up to 12,000 kilograms of precision-guided munitions. Armoured cockpit withstands 23mm cannon fire maintaining crew survivability during operations.
Mikoyan MiG-31BM achieves Mach 2.83 maximum speed with 2,000 kilometre combat radius representing fastest operational fighter. Advanced radar detects targets at 320 kilometre range enabling long-range interception capability. High-altitude performance reaches 20,600 metres service ceiling intercepting strategic bombers. Specialised air defence role provides rapid response across vast geographical areas.
Sukhoi Su-27 reaches Mach 2.35 maximum speed with 1,500 kilometre combat radius establishing air superiority benchmark. Exceptional manoeuvrability features 9G sustained turn capability during combat engagements. N001 radar provides look-down/shoot-down capability against low-flying targets. Proven operational record across multiple conflicts validates design reliability and effectiveness.
Mikoyan MiG-29SM achieves Mach 2.3 maximum speed with 1,500 kilometre combat radius featuring upgraded avionics suite. Zhuk-ME radar detects 10 targets simultaneously engaging 4 with beyond-visual-range missiles. Increased fuel capacity extends operational range compared to baseline MiG-29. Modern electronic warfare systems enhance survivability against contemporary air defences.