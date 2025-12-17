/IPL 2026 Auctions: All you need to know about players sold, money spent and team squads

Google Preferred
Published: Dec 17, 2025, 11:02 IST
Story highlights

In total, 77 players were sold at an aggregate price of Rs 215.45 crore at the IPL 2026 auctions, making it one of the most expensive mini auctions. Cameron Green was the most expensive purchase with a price tag of Rs 25.20 crore.

The IPL 2026 auctions saw all 10 franchises splash the cash as more than 77 players went under the hammer and will feature in the latest edition, which starts in March 2026. Some of the big names that went under the hammer included Australia’s Cameron Green (Rs 25 crore), while the likes of Matheesha Pathirana and unknown quantities like Prashant Veer also attracted interest in the auction. In total, all 77 players were sold at an aggregate price of Rs 215.45 crore, making it one of the most expensive mini auctions.

All players sold in IPL 2026 Auctions

  1. David Miller - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
  2. Cameron Green - 2 crore - 25.20 crore - Kolkata Knight Riders
  3. Pathum Nissanka - 75 lakh - 4 crore - Delhi Capitals
  4. Rahul Tripathi - 75 lakh - 75 lakh - Kolkata Knight Riders
  5. Danish Malewar - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
  6. Akshat Raghuwanshi - 30 lakh - 2.2 crore - Lucknow Super Giants
  7. Sarfaraz Khan - 75 lakh - 75 lakh - Chennai Super Kings
  8. Aman Rao - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
  9. Sahil Parakh - 30 lakh - 30 lakh - Delhi Capitals
  10. Prithvi Shaw - 75 lakh - 75 lakh - Delhi Capitals
  11. Vihaan Malhotra - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
  12. Jacob Duffy - 2 crore - 2 crore - Royal Challengers Bengaluru
  13. Matheesha Pathirana - 2 crore - 18 crore - Kolkata Knight Riders
  14. Anrich Nortje - 2 crore - 2 crore - Lucknow Super Giants
  15. Ravi Bishnoi - 2 crore - 7.2 crore - Rajasthan Royals
  16. Akeal Hosein - 2 crore - 2 crore - Chennai Super Kings
  17. Ashok Sharma - 30 lakh - 90 lakh - Gujarat Titans
  18. Kartik Tyagi - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
  19. Naman Tiwari - 30 lakh - 1 crore - Lucknow Super Giants
  20. Sushant Mishra - 30 lakh - 90 lakh - Rajasthan Royals
  21. Yash Raj Punja - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
  22. Prashant Solanki - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
  23. Vignesh Puthur - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
  24. Mustafizur Rahman - 2 crore - 9.2 crore - Kolkata Knight Riders
  25. Sakib Hussain - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
  26. Mohammad Izhar - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
  27. Onkar Tarmale - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
  28. Amit Kumar - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
  29. Atharva Ankolekar - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
  30. Praful Hinge - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
  31. Akash Deep - 1 crore - 1 crore - Kolkata Knight Riders
  32. Matt Henry - 2 crore - 2 crore - Chennai Super Kings
  33. Shivam Mavi - 75 lakh - 75 lakh - Sunrisers Hyderabad
  34. Rahul Chahar - 1 crore - 5.2 crore - Chennai Super Kings
  35. Lungi Ngidi - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
  36. Pravin Dubey - 30 lakh - 30 lakh - Punjab Kings
  37. Vishal Nishad - 30 lakh - 30 lakh - Punjab Kings
  38. Brijesh Sharma - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
  39. Adam Milne - 2 crore - 2.4 crore - Rajasthan Royals
  40. Kuldeep Sen - 75 lakh - 75 lakh - Rajasthan Royals
  41. Prithvi Raj Yarra - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Titans
  42. Luke Wood - 75 lakh - 75 lakh - Gujarat Titans
  43. Kyle Jamieson - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
  44. Wanindu Hasaranga - 2 crore - 2 crore - Lucknow Super Giants
  45. Venkatesh Iyer - 2 crore - 7 crore - Royal Challengers Bengaluru
  46. Auqib Dar - 30 lakh - 8.4 crore - Delhi Capitals
  47. Prashant Veer - 30 lakh - 14.20 crore - Chennai Super Kings
  48. Shivang Kumar - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
  49. Jason Holder - 2 crore - 7 crore - Gujarat Titans
  50. Matthew Short - 1.5 crore - 1.5 crore - Chennai Super Kings
  51. Satvik Deswal - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
  52. Aman Khan - 30 lakh - 40 lakh - Chennai Super Kings
  53. Mangesh Yadav - 30 lakh - 5.20 crore - Royal Challengers Bengaluru
  54. Cooper Connolly - 2 crore - 3 crore - Punjab Kings
  55. Krains Fuletra - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
  56. Sarthak Ranjan - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
  57. Daksh Kamra - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
  58. Liam Livingstone - 2 crore - 13 crore - Sunrisers Hyderabad
  59. Rachin Ravindra - 2 crore - 2 crore - Kolkata Knight Riders
  60. Ben Dwarshuis - 1 crore - 4.4 crore - Punjab Kings
  61. Mayank Rawat - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
  62. Jack Edwards - 50 lakh - 3 crore - Sunrisers Hyderabad
  63. Zak Foulkes - 75 lakh - 75 lakh - Chennai Super Kings
  64. Vicky Ostwal - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
  65. Kanishk Chouhan - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
  66. Quinton de Kock - 1 crore - 1 crore - Mumbai Indians
  67. Ben Duckett - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
  68. Finn Allen - 2 crore - 2 crore - Kolkata Knight Riders
  69. Kartik Sharma - 30 lakh - 14.20 crore - Chennai Super Kings
  70. Mukul Choudhary - 30 lakh - 2.6 crore - Lucknow Super Giants
  71. Tejasvi Singh - 30 lakh - 3 crore - Kolkata Knight Riders
  72. Tim Seifert - 1.5 crore - 1.5 crore - Kolkata Knight Riders
  73. Salil Arora - 30 lakh - 1.5 crore - Sunrisers Hyderabad
  74. Ravi Singh - 30 lakh - 95 lakh - Rajasthan Royals
  75. Jordan Cox - 75 lakh - 75 lakh - Royal Challengers Bengaluru
  76. Josh Inglis - 2 crore - 8.6 crore - Lucknow Super Giants
  77. Tom Banton - 2 crore - 2 crore - Gujarat Titans
