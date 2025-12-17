/IPL 2026 Auctions: All you need to know about players sold, money spent and team squads

The IPL 2026 auctions saw all 10 franchises splash the cash as more than 77 players went under the hammer and will feature in the latest edition, which starts in March 2026. Some of the big names that went under the hammer included Australia’s Cameron Green (Rs 25 crore), while the likes of Matheesha Pathirana and unknown quantities like Prashant Veer also attracted interest in the auction. In total, all 77 players were sold at an aggregate price of Rs 215.45 crore, making it one of the most expensive mini auctions.
All players sold in IPL 2026 Auctions
- David Miller - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
- Cameron Green - 2 crore - 25.20 crore - Kolkata Knight Riders
- Pathum Nissanka - 75 lakh - 4 crore - Delhi Capitals
- Rahul Tripathi - 75 lakh - 75 lakh - Kolkata Knight Riders
- Danish Malewar - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
- Akshat Raghuwanshi - 30 lakh - 2.2 crore - Lucknow Super Giants
- Sarfaraz Khan - 75 lakh - 75 lakh - Chennai Super Kings
- Aman Rao - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
- Sahil Parakh - 30 lakh - 30 lakh - Delhi Capitals
- Prithvi Shaw - 75 lakh - 75 lakh - Delhi Capitals
- Vihaan Malhotra - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
- Jacob Duffy - 2 crore - 2 crore - Royal Challengers Bengaluru
- Matheesha Pathirana - 2 crore - 18 crore - Kolkata Knight Riders
- Anrich Nortje - 2 crore - 2 crore - Lucknow Super Giants
- Ravi Bishnoi - 2 crore - 7.2 crore - Rajasthan Royals
- Akeal Hosein - 2 crore - 2 crore - Chennai Super Kings
- Ashok Sharma - 30 lakh - 90 lakh - Gujarat Titans
- Kartik Tyagi - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
- Naman Tiwari - 30 lakh - 1 crore - Lucknow Super Giants
- Sushant Mishra - 30 lakh - 90 lakh - Rajasthan Royals
- Yash Raj Punja - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
- Prashant Solanki - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
- Vignesh Puthur - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
- Mustafizur Rahman - 2 crore - 9.2 crore - Kolkata Knight Riders
- Sakib Hussain - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Mohammad Izhar - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
- Onkar Tarmale - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Amit Kumar - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Atharva Ankolekar - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
- Praful Hinge - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Akash Deep - 1 crore - 1 crore - Kolkata Knight Riders
- Matt Henry - 2 crore - 2 crore - Chennai Super Kings
- Shivam Mavi - 75 lakh - 75 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Rahul Chahar - 1 crore - 5.2 crore - Chennai Super Kings
- Lungi Ngidi - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
- Pravin Dubey - 30 lakh - 30 lakh - Punjab Kings
- Vishal Nishad - 30 lakh - 30 lakh - Punjab Kings
- Brijesh Sharma - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals
- Adam Milne - 2 crore - 2.4 crore - Rajasthan Royals
- Kuldeep Sen - 75 lakh - 75 lakh - Rajasthan Royals
- Prithvi Raj Yarra - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Titans
- Luke Wood - 75 lakh - 75 lakh - Gujarat Titans
- Kyle Jamieson - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
- Wanindu Hasaranga - 2 crore - 2 crore - Lucknow Super Giants
- Venkatesh Iyer - 2 crore - 7 crore - Royal Challengers Bengaluru
- Auqib Dar - 30 lakh - 8.4 crore - Delhi Capitals
- Prashant Veer - 30 lakh - 14.20 crore - Chennai Super Kings
- Shivang Kumar - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Jason Holder - 2 crore - 7 crore - Gujarat Titans
- Matthew Short - 1.5 crore - 1.5 crore - Chennai Super Kings
- Satvik Deswal - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
- Aman Khan - 30 lakh - 40 lakh - Chennai Super Kings
- Mangesh Yadav - 30 lakh - 5.20 crore - Royal Challengers Bengaluru
- Cooper Connolly - 2 crore - 3 crore - Punjab Kings
- Krains Fuletra - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad
- Sarthak Ranjan - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
- Daksh Kamra - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders
- Liam Livingstone - 2 crore - 13 crore - Sunrisers Hyderabad
- Rachin Ravindra - 2 crore - 2 crore - Kolkata Knight Riders
- Ben Dwarshuis - 1 crore - 4.4 crore - Punjab Kings
- Mayank Rawat - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
- Jack Edwards - 50 lakh - 3 crore - Sunrisers Hyderabad
- Zak Foulkes - 75 lakh - 75 lakh - Chennai Super Kings
- Vicky Ostwal - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
- Kanishk Chouhan - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
- Quinton de Kock - 1 crore - 1 crore - Mumbai Indians
- Ben Duckett - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals
- Finn Allen - 2 crore - 2 crore - Kolkata Knight Riders
- Kartik Sharma - 30 lakh - 14.20 crore - Chennai Super Kings
- Mukul Choudhary - 30 lakh - 2.6 crore - Lucknow Super Giants
- Tejasvi Singh - 30 lakh - 3 crore - Kolkata Knight Riders
- Tim Seifert - 1.5 crore - 1.5 crore - Kolkata Knight Riders
- Salil Arora - 30 lakh - 1.5 crore - Sunrisers Hyderabad
- Ravi Singh - 30 lakh - 95 lakh - Rajasthan Royals
- Jordan Cox - 75 lakh - 75 lakh - Royal Challengers Bengaluru
- Josh Inglis - 2 crore - 8.6 crore - Lucknow Super Giants
- Tom Banton - 2 crore - 2 crore - Gujarat Titans