/ ‘Paveway IV bombs’: RAF Typhoon fighter jets launch laser-guided missiles on ISIS tunnels in Syria

RAF Typhoon FGR4 jets used Paveway IV laser-guided bombs to strike ISIS tunnel networks near Palmyra, Syria. The precision munition destroyed underground access points with high accuracy, denying ISIS the use of weapons storage facilities and avoiding civilian harm.
Paveway IV represents state-of-the-art precision-guided bomb weighing 226 kilogrammes manufactured by Raytheon costing approximately £30,000 per weapon according RAF technical specification. Bomb comprises guidance system front 500-pound warhead middle concrete penetration capability tail section control fins smart fuse controlling detonation. Dual-mode GPS and laser guidance enables accurate strikes all-weather 24-hour operations eliminating visual targeting requirement.
Paveway IV employs semi-active laser guidance system requiring ground-based or airborne laser designator illuminating target with coded laser beam according precision munitions documentation. Bomb seeker detects reflected laser light energy from target surface automatically adjusting flight path through control fins homing designated location. Laser designator projects continuous coded beam onto target and bomb homes reflected sparkle throughout descent ensuring precision accuracy.
Paveway IV incorporates Selective Availability Anti-Spoofing Module GPS receiver and inertial navigation system enabling operation when laser guidance unavailable weather-impaired conditions according weapons specification. GPS/INS backup maintains guidance accuracy heavy smoke dust clouds obscuring laser signal preventing designator function. Second-generation GPS includes anti-jamming anti-spoofing technology defeating electronic countermeasures contested environments.
Paveway IV achieves circular error probable less than 3 metres accuracy enabling precise targeting tunnel entrance points minimising surrounding terrain damage according precision munitions capability documentation. Accuracy specification enables RAF targeting individual tunnel access points preventing collateral damage adjacent structures. Precision capability critical underground facility operations preventing accidental impacts civilian areas surrounding region.
Underground facility located mountainous terrain north ancient Palmyra city Syria contained weapons explosives storage used ISIS operations according UK Ministry Defence assessment. Remote facility accessed through number tunnel entrances enabling weapons ammunition explosives storage distribution. Facility assessed devoid civilian habitation ensuring zero civilian risk strike operation January 3 2026.
Royal Air Force Typhoon FGR4 fighter jets equipped Paveway IV laser-guided munitions deployed against ISIS facility January 3 2026 according Ministry Defence official confirmation. Typhoon carries Paveway IV internally weapons bay or externally hardpoints with modern fire-control systems enabling precise bomb employment. Aircraft maintain altitude safety distance from target area allowing laser designator illumination throughout bombing sequence.
RAF Typhoon FGR4 dropped multiple Paveway IV precision-guided bombs targeting number access tunnel entrances successfully destroying entry points according Ministry Defence assessment. Collapsed tunnel entrances denied ISIS further facility use weapons storage operations preventing terrorist resupply missions region. Initial indications confirmed target successfully engaged preventing militant resurgence Syria counter-terrorism objectives.