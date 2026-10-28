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WPL 2027 Auction Highlights: Sophie Molineux the top buy; check all players sold

Prashant Talreja
Edited By Prashant Talreja
Published: Oct 28, 2026, 21:18 IST | Updated: Oct 28, 2026, 21:37 IST
WPL 2027 Auction Highlights: Sophie Molineux the top buy; check all players sold

WPL 2027 Auction Highlights: Sophie Molineux the top buy; check all players sold Photograph: (X/WPL)

Story highlights

WPL 2027 Auction Highlights: The 2027 WPL auction has concluded in Kochi, with Australian all-rounder Sophie Molineux going for the biggest draw – INR 1.10 crore (approx. USD 120,000). Middle-order batter Kiran Navgire was the most expensive Indian, sold to Delhi Capitals for INR 75 lakh.

WPL 2027 Auction HIGHLIGHTS: The 2027 WPL auction has concluded in Kochi, with Australian all-rounder Sophie Molineux going for the biggest draw – INR 1.10 crore (approx. USD 120,000). Middle-order batter Kiran Navgire was the most expensive Indian, sold to Delhi Capitals for INR 75 lakh.

Thanks for joining the live coverage of the WPL 2027 auction.

Until next time, goodbye!

21:17:50
WPL 2027 Auction Live Updates: Check all players sold

Delhi Capitals: Kiran Navgire (INR 75 lakh), Uma Kashvi (INR 10 lakh), Kirstie Gordon (INR 10 lakh), Nazma Khan (INR 10 lakh)

Gujarat Giants: G Kamalini (INR 40 lakh), Orla Prendergast (INR 30 lakh), Samaira Raghav (10 lakh)

Mumbai Indians: Disha Kasat (INR 10 lakh), Latika Inamdar (INR 10 lakh), Bharti Rawal (INR 10 lakh), Sanika Chalke (INR 10 lakh), Shweta Sehrawat (INR 20 lakh), Akshita Bhagat (INR 10 lakh)

Royal Challengers Bengaluru: Jess Jonassen (INR 40 lakh), Tejal Hasabnis (INR 30 lakh), Vrinda Dinesh (INR 10 lakh), Chloe Tryon (INR 30 lakh)

UP Warriorz: Sophie Molineux (INR 1.10 crore), Sneh Rana (INR 30 lakh), Grace Harris (INR 30 lakh), Sushma Verma (INR 30 lakh), Kathryn Bryce (INR 10 lakh), Manali Dakshini (INR 10 lakh), Sahana Pawar (INR 10 lakh), S Asha (INR 30 lakh)

21:06:41
WPL 2027 Auction Live Updates: UP Warriorz on a roll, pick u 8 players; Jonassen goes to RCB

UP Warriorz continue to make a statement at the ongoing WPL auction, having already picked eight players. Elsewhere, Australian all-rounder Jess Jonassen has been sold to RCB for INR 40 lakh.

19:04:57
WPL 2027 Auction Live Updates: A-listers to Warriorz; Mumbai Indians bag rookies

While UP Warriorz have bagged A-listers including the Aussie pair, Grace Harris and Sophie Molineux, alongside Indian Sneh Rana, Mumbai Indians have invested in rookies like Bharti Rawal, Latika Inamdar and Disha Kasat, each for INR 10 lakh. 

17:54:45
WPL 2027 Auction Live Updates: UP Warriorz hit jackpot with Sophie Molineux's deal

Australia's 2026 Women's T20 World Cup winning captain, Sophie Molineux, was sold to UP Warriorz for INR 1.10 crore.

17:50:43
WPL 2027 Auction Live Updates: Kiran Navgire sold to Delhi Capitals Women for INR 75 lakh

Batter Kiran Navgire is the first player to be sold to Delhi Capitals Women for INR 75 lakh. 

17:18:24
Players retained and released by Delhi Capitals

Players released: Alana King, Lizelle Lee, Sneh Rana, Taniya Bhatia, Pragati Singh, Eddla Srujana
Players retained: Annabel Sutherland, Chinelle Henry, Laura Wolvaardt, Lucy Hamilton, Marizanne Kapp, Deeya Yadav, Jemimah Rodrigues, Mamatha Madiwala, Minnu Mani, N Shree Charani, Nandni Sharma, Niki Prasad, Shafali Verma

17:11:51
Players retained and released by UP Warriorz

Players released: Amy Jones, Charli Knott, Chloe Tryon, Deandra Dottin, Asha Sobhana, G Trisha, Kiran Navgire, Shweta Sehrawat, Suman Meena
Players retained: Meg Lanning, Phoebe Litchfield, Sophie Ecclestone, Tara Norris, Deepti Sharma, Harleen Deol, Kranti Gaud, Pratika Rawal, Shikha Pandey, Shipra Giri, Simran Shaikh

16:45:16
Players retained and released by Mumbai Indians

Players released: Milly Illingworth, G Kamalini, Kranthi Reddy, Poonam Khemnar, Saika Ishaque, Triveni Vasistha
Players retained: Melie Kerr, Hayley Matthews, Nat Sciver-Brunt, Nicola Carey, Amanjot Kaur, Harmanpreet Kaur, Rahila Firdous, S Sajana, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail, Vaishnavi Sharma

16:29:34
Players retained and released by Royal Challengers Bengaluru

Players released: Grace Harris, Linsey Smith, D Hemalatha, Gautami Naik
Players retained: Ellyse Perry, Georgia Voll, Lauren Bell, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Pooja Vastrakar, Prathyoosha Kumar, Prema Rawat, Radha Yadav, Richa Ghosh, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Smriti Mandhana

16:17:18
Players retained and released by Gujarat Giants

Players released: Danni Wyatt-Hodge, Ayushi Soni, Titas Sadhu, Shivani Singh
Players retained: Ashleigh Gardner, Beth Mooney, Georgia Wareham, Kim Garth, Sophie Devine, Anushka Sharma, Bharti Fulmali, Happy Kumari, Jintimani Kalita, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh, Tanuja Kanwer, Yastika Bhatia

16:11:02
List of players retained by teams

A franchise can have a maximum of 18 players in the squad, with the UP Warriorz and Mumbai Indians having a maximum of 7 slots each to fill. Delhi Capitals and Royal Challengers Bengaluru have 5 slots each to fill, while Gujarat Giants have only three slots available to fill.

About the Author

Prashant Talreja

Prashant Talreja

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Prashant Talreja

Prashant Talreja is an Assistant Editor at WION, specializing in sports: cricket, tennis, golf, football, etc. With over 12 years of experience in sports journalism, Talreja has pr...Read More

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