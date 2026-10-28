WPL 2027 Auction HIGHLIGHTS: The 2027 WPL auction has concluded in Kochi, with Australian all-rounder Sophie Molineux going for the biggest draw – INR 1.10 crore (approx. USD 120,000). Middle-order batter Kiran Navgire was the most expensive Indian, sold to Delhi Capitals for INR 75 lakh.
Thanks for joining the live coverage of the WPL 2027 auction.
Until next time, goodbye!
Delhi Capitals: Kiran Navgire (INR 75 lakh), Uma Kashvi (INR 10 lakh), Kirstie Gordon (INR 10 lakh), Nazma Khan (INR 10 lakh)
Gujarat Giants: G Kamalini (INR 40 lakh), Orla Prendergast (INR 30 lakh), Samaira Raghav (10 lakh)
Mumbai Indians: Disha Kasat (INR 10 lakh), Latika Inamdar (INR 10 lakh), Bharti Rawal (INR 10 lakh), Sanika Chalke (INR 10 lakh), Shweta Sehrawat (INR 20 lakh), Akshita Bhagat (INR 10 lakh)
Royal Challengers Bengaluru: Jess Jonassen (INR 40 lakh), Tejal Hasabnis (INR 30 lakh), Vrinda Dinesh (INR 10 lakh), Chloe Tryon (INR 30 lakh)
UP Warriorz: Sophie Molineux (INR 1.10 crore), Sneh Rana (INR 30 lakh), Grace Harris (INR 30 lakh), Sushma Verma (INR 30 lakh), Kathryn Bryce (INR 10 lakh), Manali Dakshini (INR 10 lakh), Sahana Pawar (INR 10 lakh), S Asha (INR 30 lakh)
UP Warriorz continue to make a statement at the ongoing WPL auction, having already picked eight players. Elsewhere, Australian all-rounder Jess Jonassen has been sold to RCB for INR 40 lakh.
While UP Warriorz have bagged A-listers including the Aussie pair, Grace Harris and Sophie Molineux, alongside Indian Sneh Rana, Mumbai Indians have invested in rookies like Bharti Rawal, Latika Inamdar and Disha Kasat, each for INR 10 lakh.
Australia's 2026 Women's T20 World Cup winning captain, Sophie Molineux, was sold to UP Warriorz for INR 1.10 crore.
Batter Kiran Navgire is the first player to be sold to Delhi Capitals Women for INR 75 lakh.
Players released: Alana King, Lizelle Lee, Sneh Rana, Taniya Bhatia, Pragati Singh, Eddla Srujana
Players retained: Annabel Sutherland, Chinelle Henry, Laura Wolvaardt, Lucy Hamilton, Marizanne Kapp, Deeya Yadav, Jemimah Rodrigues, Mamatha Madiwala, Minnu Mani, N Shree Charani, Nandni Sharma, Niki Prasad, Shafali Verma
Players released: Amy Jones, Charli Knott, Chloe Tryon, Deandra Dottin, Asha Sobhana, G Trisha, Kiran Navgire, Shweta Sehrawat, Suman Meena
Players retained: Meg Lanning, Phoebe Litchfield, Sophie Ecclestone, Tara Norris, Deepti Sharma, Harleen Deol, Kranti Gaud, Pratika Rawal, Shikha Pandey, Shipra Giri, Simran Shaikh
Players released: Milly Illingworth, G Kamalini, Kranthi Reddy, Poonam Khemnar, Saika Ishaque, Triveni Vasistha
Players retained: Melie Kerr, Hayley Matthews, Nat Sciver-Brunt, Nicola Carey, Amanjot Kaur, Harmanpreet Kaur, Rahila Firdous, S Sajana, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail, Vaishnavi Sharma
Players released: Grace Harris, Linsey Smith, D Hemalatha, Gautami Naik
Players retained: Ellyse Perry, Georgia Voll, Lauren Bell, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Pooja Vastrakar, Prathyoosha Kumar, Prema Rawat, Radha Yadav, Richa Ghosh, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Smriti Mandhana
Players released: Danni Wyatt-Hodge, Ayushi Soni, Titas Sadhu, Shivani Singh
Players retained: Ashleigh Gardner, Beth Mooney, Georgia Wareham, Kim Garth, Sophie Devine, Anushka Sharma, Bharti Fulmali, Happy Kumari, Jintimani Kalita, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh, Tanuja Kanwer, Yastika Bhatia
A franchise can have a maximum of 18 players in the squad, with the UP Warriorz and Mumbai Indians having a maximum of 7 slots each to fill. Delhi Capitals and Royal Challengers Bengaluru have 5 slots each to fill, while Gujarat Giants have only three slots available to fill.