IRCTC cancelled 284 trains today: Know if your train is in the list, check full list here
Story highlights
IRCTC cancelled trains on 26 December, 2022: Indian Railways cancelled 284 trains today list, on 26 December, Monday. This includes travel from Ekta Nagar to Ahmedabad Janshatabdhi as well as from Ahmedabad to Ekta Nagar Janshatabdhi. Check the full list here:
IRCTC cancelled trains on 26 December, 2022: Indian Railways cancelled 284 trains today list, on 26 December, Monday. This includes travel from Ekta Nagar to Ahmedabad Janshatabdhi as well as from Ahmedabad to Ekta Nagar Janshatabdhi. Check the full list here:
Today on Monday, 26 December, Indian Railways has completely cancelled 284 trains. This includes travel from Ekta Nagar to Ahmedabad Janshatabdhi as well as from Ahmedabad to Ekta Nagar Janshatabdhi. In addition, the Indian Railway has changed the starting point of 34 trains and short-terminated 23 trains. The IRCTC has rescheduled 32 trains. Also, 24 trains have been rerouted, including the Katihar-Delhi Champaran Humsafar Express.
Passengers with online tickets will receive full refunds in their source account, whereas those with counter tickets must visit the reservation centre to claim their refund.
IRCTC cancellation fee for e-ticket:
|Ticket
|Price
|AC first class/ Executive class
|Rs 240/-
|AC two-tier/ First class
|Rs 200/-
|AC three-tier/ AC chair car/ AC 3 economy
|Rs 180/-
|Sleeper class
|Rs 120/-
|Second class
|Rs 60/-
Check the full list here of trains cancelled today on 26 December, Monday:
|Train number and name
|Train source and destination
|00113 BIRD-SGTY PCET
|BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
|01513 MRJ-KOP DMU EXP
|MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
|JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|01607 PTK-JDNX SPL
|PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
|PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|01610 BJPL-PTK SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
|SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
|DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|01625 DUI-BTI MEXP SPL
|DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
|01626 BTI-DUI MEXP SPL
|BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
|VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
|LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
|DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
|DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
|DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
|DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
|AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
|NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|03343 GMO-CPU PASS SPL
|NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|03344 CPU-GMO PASS SPL
|CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
|BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
|VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
|BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
|ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|04029 GHH-FN DMU
|GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)
|04030 FN-DEE SPL
|FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|04041 DEE-FN SPL
|DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|04042 FN-DEE SPL
|FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|04148 MTC-GZB SPL
|MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
|04149 GZB-MTC SPL
|GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
|04319 LKO-SPN EXP SPL
|LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|04335 MB-ANVT MEX SPL
|MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
|04336 ANVT-MB MEX SPL
|GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
|04353 BLM-STP EXP SPL
|BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)
|04354 STP-BLM EXP SPL
|SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)
|04356 BLM-LKO EXP SPL
|BALAMU JN (BLM) - LUCKNOW (LKO)
|04379 ROZA BARELLY MEXP
|ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|04380 BE - RAC MEXP SPL
|BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|04383 PYGS- JNU EXP SPL
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
|04384 JNU-PYGS EXP SPL
|JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
|DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
|SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|04408 SSB-PWL EXP SPL
|SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
|04421 PWL-SSB EXP SPL
|PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
|04424 JIND- DELHI EXP SPL
|JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|04547 UMB - BTI SPL
|AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI)
|04548 BTI - UMB MEX SPL
|BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|04549 UMB - PTA EXP SPL
|AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)
|04550 PTA - UMB EXP SPL
|PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)
|04568 NLDM-UMB SPL
|NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
|04577 UMB-NLDM SPL
|AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
|PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
|JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|04901 DEE-FN SPL
|DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|04902 FN-GHH SPL
|FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)
|04909 DLI-PNP SPL
|DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
|04910 PNP-DLI SPL
|PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
|04912 GZB-PWL CAR EMU
|GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
|04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
|PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|04916 NDLS-PWL EXP SPL
|NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
|04919 KSV-NDLS EXP SPL
|KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
|04927 NDLS-SSB EXP SPL
|NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
|04938 DLI-GZB SPL
|DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|04941 GZB-DLI SPL
|GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|04946 DLI-GZB SPL
|DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
|NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|04953 GZB-NDLS EXP SPL
|GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|04958 NDLS-GZB SPL
|NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|04959 GZB-NDLS SPL
|GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|04961 GZB-NDLS SPL
|GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|04963 NDLS-PNP EXP SPL
|NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)
|04964 PNP-NDLS EXP SPL
|PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)
|04974 BNW-ROK EXP SPL
|BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|04975 ROK BNW EXP SPL
|ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|04977 ROK-BNW EXP SPL
|ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|04978 BNW ROK EXP SPL
|BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|04987 DELHI JIND EXP SPL
|DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
|04988 JIND DELHI EXP SPL
|JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|04999 DELHI SMQL EXP SPL
|DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|05000 SMQL DLI EXP SPL
|SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
|SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
|NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
|NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
|GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|05091 GD-STP SPL
|GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|05092 STP-GD SPECIAL
|SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
|GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|05155 CPR-GKP EXP SPL
|CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|05156 GKP-CPR EXP SPL
|GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL
|RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL
|NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
|NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
|NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
|RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|05334 MB-RMR EXP
|MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|05453 GD-STP UN-RESERVED
|GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|05454 STP-GD UN-RESERVED
|SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|05459 STP-SPN UR SPL
|SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|05460 SPN-STP UR SPL
|SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
|NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
|NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
|DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
|HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
|DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
|HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|05608 GHY-MNDP PASSENGER SPL
|GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
|COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
|SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|06921 DBNK-ASR DMU
|AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
|06922 DBNK-ASR EXP SPL
|DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|06923 VKA-DBNK EXP SPL
|VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|06924 VKA-DBNK EXP SPL
|DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|06925 VKA-DBNK EXP SPL
|VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|06926 DBNK-VKA EXP SPL
|DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|06934 PTK-ASR EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
|06937 ASR-PTK EXP SPL
|AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
|06958 HSX-JUC EXP SPL
|JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|06959 HSX-ASR EXP SPL
|HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|06964 FZR-JUC EXP SPL
|FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|06967 JUC-FZR EXP SPL
|JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
|PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|06991 KKP-FKA EXP SPL
|KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
|06994 FKA-KKP EXP SPL
|FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
|06995 BTI-FKA EXP SPL
|BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|06996 FKA-BTI EXP SPL
|FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|07593 NZB-KCG
|NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)
|07596 KCG-NZB
|KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|07765 KRMR-SRUR
|KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|07766 SRUR-KRMR
|SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|07793 KCG-PDPL PASSENGER
|KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|07794 PDPL-KCG PASSENGER
|KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)
|07795 SC-MOB DEMU
|SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|07853 NZB-PAU
|NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)
|07854 NED-NZB
|NANDED (NED) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|07893 NZB-KRMR
|NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|07894 KRMR-NZB
|KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
|DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
|LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
|ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
|JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL
|JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
|08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL
|SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|08407 CTC-PRDP PASSENGER SPL
|CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
|08408 PRDP-CTC PASSENGER SPL
|PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
|08441 BBS-BAM PASS SPECIAL
|BHUBANESWAR (BBS) - BRAHMAPUR (BAM)
|08442 BAM-BBS PASS SPECIAL
|BRAHMAPUR (BAM) - BHUBANESWAR (BBS)
|08445 CTC-PRDP MEMU PASS SPL
|CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
|08446 PRDP-CTC MEMU PASS SPL
|PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
|08861 GONDIA JSG SPL
|GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
|JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
|EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
|PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
|EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|09113 PRTN - EKNR SPL
|PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|09369 SBIB- PTN DEMU SPL
|SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|09370 PTN-SBIB DEMU SPL
|PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|09476 PTN - MSH PASSENGER
|PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|09481 MSH - PTN PASSENGER
|MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|09491 MSH - VG PASSENGER SPL
|MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|09492 VG-MSH PASSENGER SPL
|VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
|RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
|MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|11123 GWL BJU MAIL
|GWALIOR JN. (GWL) - BARAUNI JN (BJU)
|12171 LTT - HW SUPER FAST EXP
|LOKMANYATILAK (LTT) - HARIDWAR JN (HW)
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
|CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
|AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS
|AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
|HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
|DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|12397 GAYA-NDLS MAHABODHI EXP
|GAYA JN (GAYA) - NEW DELHI (NDLS)
|12529 PPTA LJN S F
|PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
|12530 LJN PPTA S F
|LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
|BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|12595 GKP-ANVT HAMSAFAR SUF
|GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|12871 HWH-TIG SUF EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH) - TITLAGARH (TIG)
|12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
|HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
|CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
|PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
|VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
|SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|13349 SGRL-PNBE EXPRESS
|SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)
|13350 PNBE-SGRL EXPRESS
|PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
|SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|14213 BSB-GD INTERCITY
|VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|14214 BSB-GD INTERCITY
|BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|14217 UNCHAHAR EXP
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|14218 UNCHAHAR EXP
|CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14230 HW PYG EXP
|YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14231 MARWAR SANGAM EXP
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
|14232 MANWAR SANGM EXP
|BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
|VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|14236 BERELLY VARANASI EXP
|BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|14265 BSB DDN EXP
|BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|14266 DDN BSBS EXPRESS
|DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|14307 PYGS -BE PASS EXP
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
|14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
|BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14505 ASR-NLDM EXPRES
|AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
|NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|14523 MFP-UMB EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB)
|14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
|BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
|AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|14673 SHAHEED EXPRESS
|JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|15026 ANVR-MAU EXP
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU)
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
|NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
|GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
|CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
|FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|15127 BSBS-NDLS K V EXP
|BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
|GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
|VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|15159 CPR DURG EXP
|CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
|LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|15280 PURABIYA EXPRESS
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SAHARSA JN (SHC)
|15620 KYQ-GAYA EXPRESS
|KAMAKHYA (KYQ) - GAYA JN (GAYA)
|15903 DBRG-CDG EXPRESS
|DIBRUGARH (DBRG) - CHANDIGARH (CDG)
|17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
|KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
|BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|17011 HYB-SKZR-INTERCITY
|HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|17012 SKZR-SC-INTERCITY
|SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|17035 KZJ-BPQ
|KAZIPET JN (KZJ) - BALHARSHAH (BPQ)
|17036 BPQ-KZJ
|BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|17233 SC-SKZR BHAGYANAGAR EXP
|SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|17234 SKZR-SC BHAGYANAGAR EXP
|SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
|TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
|PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|18414 PURI-PRDPEXP
|PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|18632 CPU RNC EXP
|CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|18635 RANCHI SASARAM EXP
|RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
|EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
|AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
|CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
|KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|22809 PRDP-VSKP WEEKLY SF EXP
|PARADEEP (PRDP) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP
|KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)
|31411 SDAH -NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|31414 NH - SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|31423 SDAH - NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|31432 NH-SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|31711 NH - RHA LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|31712 RHA-NH LOCAL
|RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|36011 HWH-BRPA LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|36012 BRPA-HWH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|36031 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36032 CDAE-HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36033 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36034 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36035 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36036 CDAE-HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36037 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36038 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36071 HWH-GRAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
|GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36085 HWH-MSAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36086 MSAE HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|37305 ANDOLAN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|37306 SIU-HWH LOCAL
|SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|37307 HWH - HPL LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|37308 HPL-HWH LOCAL
|HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|37319 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37327 HWH - TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37330 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37338 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37343 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37348 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37411 SHE-TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|37412 TAK-SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|37415 SHE TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|37416 TAK SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
|NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)