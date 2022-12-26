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IRCTC cancelled 284 trains today: Know if your train is in the list, check full list here

New Delhi Edited By: Riya TeotiaUpdated: Dec 26, 2022, 12:41 PM IST

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Story highlights

IRCTC cancelled trains on 26 December, 2022: Indian Railways cancelled 284 trains today list, on 26 December, Monday. This includes travel from Ekta Nagar to Ahmedabad Janshatabdhi as well as from Ahmedabad to Ekta Nagar Janshatabdhi. Check the full list here: 

Today on Monday, 26 December, Indian Railways has completely cancelled 284 trains. This includes travel from Ekta Nagar to Ahmedabad Janshatabdhi as well as from Ahmedabad to Ekta Nagar Janshatabdhi. In addition, the Indian Railway has changed the starting point of 34 trains and short-terminated 23 trains. The  IRCTC has rescheduled 32 trains. Also, 24 trains have been rerouted, including the Katihar-Delhi Champaran Humsafar Express.

Passengers with online tickets will receive full refunds in their source account, whereas those with counter tickets must visit the reservation centre to claim their refund.

IRCTC cancellation fee for e-ticket:

Ticket  Price 
AC first class/ Executive class  Rs 240/-
AC two-tier/ First class  Rs 200/-
AC three-tier/ AC chair car/ AC 3 economy  Rs 180/-
Sleeper class  Rs 120/-
Second class  Rs 60/- 

IRCTC cancelled 284 trains today

Check the full list here of trains cancelled today on 26 December, Monday:

Train number and name Train source and destination
00113 BIRD-SGTY PCET BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
01513 MRJ-KOP DMU EXP  MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)
01605 PTK-JMKR EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 PTK-JMKR EXP SPL  JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PTK-JDNX SPL  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
01608 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PTK-BJPL XPRES SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BJPL-PTK SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01620 SMQ-DLI EXP SPL  SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
01623 DLI-SMQL EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
01625 DUI-BTI MEXP SPL  DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
01626 BTI-DUI MEXP SPL  BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL  VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP  LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL  DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL  DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL  DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL  DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL  AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL  NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03343 GMO-CPU PASS SPL  NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
03344 CPU-GMO PASS SPL  CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL  BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL  VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL  BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL  ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
04029 GHH-FN DMU  GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)
04030 FN-DEE SPL  FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
04041 DEE-FN SPL  DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
04042 FN-DEE SPL  FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
04148 MTC-GZB SPL  MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
04149 GZB-MTC SPL  GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
04319 LKO-SPN EXP SPL  LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)
04335 MB-ANVT MEX SPL  MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
04336 ANVT-MB MEX SPL  GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
04353 BLM-STP EXP SPL  BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)
04354 STP-BLM EXP SPL  SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)
04356 BLM-LKO EXP SPL  BALAMU JN (BLM) - LUCKNOW (LKO)
04379 ROZA BARELLY MEXP  ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
04380 BE - RAC MEXP SPL  BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
04383 PYGS- JNU EXP SPL  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
04384 JNU-PYGS EXP SPL  JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL  SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
04408 SSB-PWL EXP SPL  SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
04421 PWL-SSB EXP SPL  PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
04424 JIND- DELHI EXP SPL  JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
04547 UMB - BTI SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI)
04548 BTI - UMB MEX SPL  BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)
04549 UMB - PTA EXP SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)
04550 PTA - UMB EXP SPL  PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)
04568 NLDM-UMB SPL  NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
04577 UMB-NLDM SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
04601 PTK-JDNX PASSANGER  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGER  JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PTK-BJPL EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04901 DEE-FN SPL  DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
04902 FN-GHH SPL  FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)
04909 DLI-PNP SPL  DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
04910 PNP-DLI SPL  PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
04912 GZB-PWL CAR EMU  GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL  PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
04916 NDLS-PWL EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
04919 KSV-NDLS EXP SPL  KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
04927 NDLS-SSB EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
04938 DLI-GZB SPL  DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
04941 GZB-DLI SPL  GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
04946 DLI-GZB SPL  DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
04950 NDLS-GZB EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
04953 GZB-NDLS EXP SPL  GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
04958 NDLS-GZB SPL  NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
04959 GZB-NDLS SPL  GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
04961 GZB-NDLS SPL  GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
04963 NDLS-PNP EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)
04964 PNP-NDLS EXP SPL  PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)
04974 BNW-ROK EXP SPL  BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
04975 ROK BNW EXP SPL  ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
04977 ROK-BNW EXP SPL  ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
04978 BNW ROK EXP SPL  BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
04987 DELHI JIND EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
04988 JIND DELHI EXP SPL  JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
04999 DELHI SMQL EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
05000 SMQL DLI EXP SPL  SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP  SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP  NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP  NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP  GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05091 GD-STP SPL  GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05092 STP-GD SPECIAL  SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP  GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX  GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05155 CPR-GKP EXP SPL  CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
05156 GKP-CPR EXP SPL  GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL  RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL  NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL  MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL  NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL  MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL  NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL  MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL  RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
05334 MB-RMR EXP  MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05453 GD-STP UN-RESERVED  GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05454 STP-GD UN-RESERVED  SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05459 STP-SPN UR SPL  SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
05460 SPN-STP UR SPL  SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP  NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP  NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL  DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL  DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
05608 GHY-MNDP PASSENGER SPL  GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL  COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL  SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
06921 DBNK-ASR DMU  AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
06922 DBNK-ASR EXP SPL  DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06923 VKA-DBNK EXP SPL  VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
06924 VKA-DBNK EXP SPL  DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06925 VKA-DBNK EXP SPL  VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
06926 DBNK-VKA EXP SPL  DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06934 PTK-ASR EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
06937 ASR-PTK EXP SPL  AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
06958 HSX-JUC EXP SPL  JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
06959 HSX-ASR EXP SPL  HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
06964 FZR-JUC EXP SPL  FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
06967 JUC-FZR EXP SPL  JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
06977 JJJ-PGW EXP SPL  JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL  PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
06991 KKP-FKA EXP SPL  KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
06994 FKA-KKP EXP SPL  FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
06995 BTI-FKA EXP SPL  BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
06996 FKA-BTI EXP SPL  FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
07593 NZB-KCG  NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)
07596 KCG-NZB  KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)
07765 KRMR-SRUR  KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)
07766 SRUR-KRMR  SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
07793 KCG-PDPL PASSENGER  KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
07794 PDPL-KCG PASSENGER  KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)
07795 SC-MOB DEMU  SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07853 NZB-PAU  NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)
07854 NED-NZB  NANDED (NED) - NIZAMABAD JN. (NZB)
07893 NZB-KRMR  NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
07894 KRMR-NZB  KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL  DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL  LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL  ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL  JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL  JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL  SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08407 CTC-PRDP PASSENGER SPL  CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
08408 PRDP-CTC PASSENGER SPL  PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
08441 BBS-BAM PASS SPECIAL  BHUBANESWAR (BBS) - BRAHMAPUR (BAM)
08442 BAM-BBS PASS SPECIAL  BRAHMAPUR (BAM) - BHUBANESWAR (BBS)
08445 CTC-PRDP MEMU PASS SPL  CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
08446 PRDP-CTC MEMU PASS SPL  PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
08861 GONDIA JSG SPL  GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08862 JSG GONDIA MEMU SPL  JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
09108 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRTN - EKNR SPECIAL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09369 SBIB- PTN DEMU SPL  SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
09370 PTN-SBIB DEMU SPL  PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
09476 PTN - MSH PASSENGER  PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
09481 MSH - PTN PASSENGER  MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
09491 MSH - VG PASSENGER SPL  MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
09492 VG-MSH PASSENGER SPL  VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
10101 RATNAGIRI- MADGAON  RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRI  MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11123 GWL BJU MAIL  GWALIOR JN. (GWL) - BARAUNI JN (BJU)
12171 LTT - HW SUPER FAST EXP  LOKMANYATILAK (LTT) - HARIDWAR JN (HW)
12241 CDG-ASR SUPERFAST  CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
12242 ASR-CDG SUPERFAST  AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS  AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
12369 HWH DDN KUMBHA EXP  HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
12370 DDN HWH KUMBHA EXP  DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
12397 GAYA-NDLS MAHABODHI EXP  GAYA JN (GAYA) - NEW DELHI (NDLS)
12529 PPTA LJN S F  PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
12530 LJN PPTA S F  LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP  MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP  BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
12595 GKP-ANVT HAMSAFAR SUF  GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12871 HWH-TIG SUF EXPRESS  HOWRAH JN (HWH) - TITLAGARH (TIG)
12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP  HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
13309 CPU-PRYJ EXPRESS  CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
13310 PRYJ-CPU EXPRESS  PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP  VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP  SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
13349 SGRL-PNBE EXPRESS  SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)
13350 PNBE-SGRL EXPRESS  PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)
14005 LICHCHIVI EXPRESS  SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
14006 LICHCHIVI EXPRESS  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
14213 BSB-GD INTERCITY  VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
14214 BSB-GD INTERCITY  BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
14217 UNCHAHAR EXP  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
14218 UNCHAHAR EXP  CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14230 HW PYG EXP  YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14231 MARWAR SANGAM EXP  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
14232 MANWAR SANGM EXP  BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14235 VARANASI-BAREILLY EXP  VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
14236 BERELLY VARANASI EXP  BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
14265 BSB DDN EXP  BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
14266 DDN BSBS EXPRESS  DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
14307 PYGS -BE PASS EXP  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS  BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14505 ASR-NLDM EXPRES  AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
14506 NLDM-ASR EXPRESS  NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
14523 MFP-UMB EXPRESS  BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB)
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP  BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP  AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
14673 SHAHEED EXPRESS  JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
15026 ANVR-MAU EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU)
15081 JEA-GTNR EXPRESS  NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
15082 GTNR-JEA EXPRESS  GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL  CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL  FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
15127 BSBS-NDLS K V EXP  BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
15129 GKP-BCY MAIL EXP  GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS  VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
15159 CPR DURG EXP  CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS  BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS  LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
15280 PURABIYA EXPRESS  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SAHARSA JN (SHC)
15620 KYQ-GAYA EXPRESS  KAMAKHYA (KYQ) - GAYA JN (GAYA)
15903 DBRG-CDG EXPRESS  DIBRUGARH (DBRG) - CHANDIGARH (CDG)
17003 KZJ-SRUR RAMGIRI  KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)
17004 BPQ-KZJ RAMGIRI  BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
17011 HYB-SKZR-INTERCITY  HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
17012 SKZR-SC-INTERCITY  SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
17035 KZJ-BPQ  KAZIPET JN (KZJ) - BALHARSHAH (BPQ)
17036 BPQ-KZJ  BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
17233 SC-SKZR BHAGYANAGAR EXP  SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
17234 SKZR-SC BHAGYANAGAR EXP  SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP  TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
18413 PRDP-PURI SPECIAL  PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
18414 PURI-PRDPEXP  PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
18632 CPU RNC EXP  CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
18635 RANCHI SASARAM EXP  RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI  EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI  AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22441 CKTD-CNB-INTERCITY  CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
22442 CNB-CKTD-INTERCITY  KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
22809 PRDP-VSKP WEEKLY SF EXP  PARADEEP (PRDP) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP  KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)
31411 SDAH -NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL  NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCAL  RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
36011 HWH-BRPA LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
36012 BRPA-HWH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
36031 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36033 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36071 HWH-GRAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL  GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
36085 HWH-MSAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36086 MSAE HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCAL  SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCAL  HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TAK SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER  NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)

 

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