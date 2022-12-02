IRCTC cancels 208 trains today, check full list, how to get refund & save cancellation charges
Story highlights
Indian Railways list of cancelled trains, IRCTC reimbursement: IRCTC has cancelled about 208 trains. Check full list, how to get refund and save cancellation charges. Know how to check whether your train has been cancelled or not
Indian Railways list of cancelled trains, IRCTC reimbursement: IRCTC has cancelled about 208 trains. Check full list, how to get refund and save cancellation charges. Know how to check whether your train has been cancelled or not
Indian Railways has cancelled 208 trains today, Friday, December 2. Among the cancelled trains are the Jan Shatabdhi from Ekta Nagar to Ahmedabad and the Swantrata Senani Express from New Delhi to Jaynagar. Additionally, Indian Railways has short-terminated 38 trains and source-changed 35 trains. The national transporter has also changed the schedule of 17 trains. 44 trains have been diverted, including the Duronto Express from Howrah Junction to New Delhi, the Janshatabdi from Howrah Junction to Patna, the Shatabdi Express from Howrah Junction to New Jalpaiguri, Humsafar Special from Amritsar Junction to Jaynagar, and Humsafar Special from Tiruchchirappalli to Shri Ganganagar.
Check how to apply for refunds after IRCTC Train cancellations
Passengers having online tickets will get full refunds in the source account while those having counter tickets will have to visit the reservation centre to claim the refund. Passengers who bought tickets offline must go to the reservation centre to get their refunds, while those with online tickets will receive full reimbursements in their account.
Check if your train is cancelled
Step 1: Visit IRCTC website at enquiry.indianrail.gov.in
Step 2: Put train details, like train number or name
Step 3: Write detailed queries for the train like stations of the journey
Step 4: One can also enter journey date
Indian Railways Train Cancellation Charges
|Ticket
|Price
|AC First Class/Executive Class
|Rs 240
|AC 2 Tier/ First Class
|Rs 200/-
|AC 3 Tier/ AC Chair car/ AC 3 Economy
|Rs 180/-
|Sleeper Class
|Rs 120/-
|Second Class
|Rs 60/-
Here's the full list of cancelled trains by the Indian Railways today (2nd December 2022)
|Train Name and Number
|Train Route
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
|JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|01607 PTK-JDNX SPL
|PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
|PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|01610 BJPL-PTK SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
|SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
|DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
|BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
|DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
|AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
|NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|03369 MDP-KQR PASS SPL
|MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR)
|03370 KQR-MDP PASS SPL
|KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP)
|03371 KQR-BRKA PASS SPL
|KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
|03372 BRKA-KQR PASS SPL
|BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
|ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|03605 MMD-KQR PASSENGER SPL
|MAHESHMUNDA (MMD) - KODERMA (KQR)
|03606 KQR-MMD PASSENGER SPL
|KODERMA (KQR) - MAHESHMUNDA (MMD)
|04383 PYGS- JNU EXP SPL
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
|04384 JNU-PYGS EXP SPL
|JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
|PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
|JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
|PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
|BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|04974 BNW-ROK EXP SPL
|BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|04975 ROK BNW EXP SPL
|ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
|NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
|GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|05091 GD-STP SPL
|GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
|GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|05155 CPR-GKP EXP SPL
|CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|05156 GKP-CPR EXP SPL
|GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL
|NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
|05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL
|RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG)
|05334 MB-RMR EXP
|MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|05425 GKP-AY UR SPL
|GORAKHPUR (GKP) - AYODHYA (AY)
|05448 GD-GKP UR SPL
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|05459 STP-SPN UR SPL
|SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
|HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|06429 KCVL-NCJ EXP SPL
|KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)
|06430 NCJ-KCVL EXP SPL
|NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
|COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
|SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|06831 SA-KRR DEMU EXP SPL
|SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
|06836 KRR-SA DEMU EXP SPL
|KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
|06837 SA-KRR DEMU EXP SPL
|SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
|06838 KRR-SA DEMU EXP SPL
|KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
|06851 SA-KRR EXP SPL
|SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
|06852 KRR-SA EXP SPL
|KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
|06919 UBL-BJP PASS SPL
|HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|06920 BJP-UBL PAS SPL
|BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
|PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|07321 SUR-DWR PASSENGER SPL
|SOLAPUR JN (SUR) - DHARWAR (DWR)
|07322 DWR-SUR PASSENGER SPL
|DHARWAR (DWR) - SOLAPUR JN (SUR)
|07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL
|HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL
|BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|07331 SUR-UBL PASSENGER
|SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)
|07332 UBL-SUR PASSENGER
|HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
|DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
|LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
|EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
|PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
|EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|09113 PRTN - EKNR SPL
|PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
|RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
|MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|11124 BJU- GWL MAIL
|BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|11305 SUR-GDG EXP
|SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
|11306 GDG-SUR EXP
|GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|12172 HW - LTT SUPER FAST EXP
|HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)
|12190 NZM-JBP MAHAKOSHAL EXP
|HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - JABALPUR (JBP)
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
|CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
|AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|12337 HWH BHP SHANTINIKETAN EXP
|HOWRAH JN (HWH) - BOLPUR S NIKTN (BHP)
|12338 BHP HWH SHANTINIKETAN EXP
|BOLPUR S NIKTN (BHP) - HOWRAH JN (HWH)
|12347 HWH RPH SUF EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH) - RAMPUR HAT (RPH)
|12348 RPH HWH SHAHID EXPRESS
|RAMPUR HAT (RPH) - HOWRAH JN (HWH)
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
|DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|12505 NORTHEAST EXPRESS
|KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
|NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG)
|12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
|LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)
|12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|12987 SDAH AII EXP
|SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
|13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR)
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
|CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
|PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
|VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
|SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|14213 BSB-GD INTERCITY
|VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|14214 BSB-GD INTERCITY
|BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|14217 UNCHAHAR EXP
|PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|14218 UNCHAHAR EXP
|CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14230 HW PYG EXP
|YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
|VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|14236 BERELLY VARANASI EXP
|BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|14265 BSB DDN EXP
|BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|14266 DDN BSBS EXPRESS
|DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
|BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|14505 ASR-NLDM EXPRES
|AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
|NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
|AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|14674 SHAHEED EXP
|AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|15079 PPTA-GKP EXP
|PATLIPUTRA (PPTA) - GORAKHPUR (GKP)
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
|NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
|GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
|CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|15127 BSBS-NDLS K V EXP
|BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
|GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
|VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
|LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|15280 PURABIYA EXPRESS
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SAHARSA JN (SHC)
|15622 ANVT-KYQ EXPRESS
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|15903 DBRG-CDG EXPRESS
|DIBRUGARH (DBRG) - CHANDIGARH (CDG)
|16529 SMVB-KIK EXPRESS
|SMVT BENGALURU (SMVB) - KARAIKAL (KIK)
|16530 KIK-SMVB EXPRESS
|KARAIKAL (KIK) - SMVT BENGALURU (SMVB)
|17228 GNT-DHNE
|GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
|17347 UBL-CTA UR EXP
|HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)
|17348 CTA-UBL UR EXP
|CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)
|19614 ASR AII EXP
|AMRITSAR JN (ASR) - AJMER JN (AII)
|20411 DLI-SRE SUF EXP
|DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|20412 SRE-DLI SUF EXP
|SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
|EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
|AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|22153 MS SA SUPER FAST EXP
|CHENNAI EGMORE (MS) - SALEM JN (SA)
|22154 SA MS SUPERFAST
|SALEM JN (SA) - CHENNAI EGMORE (MS)
|22198 PRATHAM S SNGRM SUF
|VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|22421 DEE JU EXP
|DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
|22422 JU DEE EXP
|JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
|CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
|KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|22453 RAJYA RANI EX
|LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|22454 RAJYA RANI EX
|MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)
|31411 SDAH -NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|31414 NH - SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|31423 SDAH - NH LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|31432 NH-SDAH LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|31711 NH - RHA LOCAL
|NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|31712 RHA-NH LOCAL
|RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
|SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|36011 HWH-BRPA LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|36012 BRPA-HWH LOCAL
|BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|36031 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36032 CDAE-HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36033 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36034 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36035 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36036 CDAE-HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36037 HWH-CDAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|36038 CDAE HWH LOCAL
|CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36071 HWH-GRAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
|GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36081 HWH-MSAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36082 MSAE-HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36085 HWH-MSAE LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36086 MSAE HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36087 HWH-MSAELOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|36088 MSAE-HWH LOCAL
|MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|36811 HWH-BWN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36818 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36822 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36837 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36841 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36847 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36854 BWN HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|36858 BWN HWH CHORD LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|37222 BDC-HWH LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|37245 HWH-BDC LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|37257 HWH-BDC LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|37258 BDC-HWH LOCAL
|BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|37305 ANDOLAN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|37306 SIU-HWH LOCAL
|SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|37307 HWH - HPL LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|37308 HPL-HWH LOCAL
|HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|37319 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37327 HWH - TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37330 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37338 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37343 HWH-TAK LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|37348 TAK-HWH LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|37411 SHE-TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|37412 TAK-SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|37415 SHE TAK LOCAL
|SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|37416 TAK SHE LOCAL
|TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|37611 HWH-PDA LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|37614 PDA-HWH LOCAL
|PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|37655 HWH - MYM LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|37656 MYM-HWH LOCAL
|MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|37825 HWH-BWN LOCAL
|HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|37840 BWN - HWH LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)