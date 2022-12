IRCTC cancels over 200 trains today, check full list, how to get refund & save cancellation charges

A total of 209 trains have been cancelled by Indian Railways on 1 December. This comprises the JanShatabd Express from Banaras to Patna Junction, the Shatabdi from New Delhi to Kanpur Central, and the Janshatabdhi from Ekta Nagar to Ahmedabad. This includes 26 trains short-terminated, while 27 trains had their sources modified by Indian Railway. The Indian Railways also changed the schedules of 21 trains, including the Duranto Express from Howrah to Pune Junction. Additionally, 58 trains have been diverted including Howrah Patna Janshatabdi from Howrah Junction to Patna, Shatabdi Express from Howrah Junction to New Jalpaiguri, and Duronto Express from Sealdah to Bikaner Junction.

Check how to apply for refunds after IRCTC Train cancellations

Passengers having online tickets will get full refunds in the source account while those having counter tickets will have to visit the reservation centre to claim the refund. While passengers with counter tickets must go to the reservation centre to obtain their refunds, those with online tickets will receive full reimbursements in the source account.

Check if your train is cancelled

Step 1: Visit IRCTC website at enquiry.indianrail.gov.in

Step 2: Put train details, like train number or your name

Step 3: Write detailed queries for the train like stations of the journey

Step 4: One can also enter journey date

Indian Railways Train Cancellation Charges

Ticket Price AC First Class/Executive Class Rs 240 AC 2 Tier/ First Class Rs 200/- AC 3 Tier/ AC Chair car/ AC 3 Economy Rs 180/- Sleeper Class Rs 120/- Second Class Rs 60/-

Here's the full list of cancelled trains by the Indian Railways today (1st December 2022)

