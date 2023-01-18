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IRCTC cancelled 284 trains today: Check full list to know if your train is cancelled

New Delhi, India Edited By: Heena SharmaUpdated: Jan 18, 2023, 01:18 PM IST

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Story highlights

IRCTC cancelled 284 trains today, 18 January: Indian Railways has cancelled a total of 284 trains today. Check full list of cancelled trains to see if your train is on the list. 

Indian Railways has completely cancelled 284 trains today, 18 January, which also includes the Amritsar Jaynagar Humsafar Special. Additionally, Indian Railways has short-terminated 31 trains and source-changed 33 trains. 16 other trains, including the Howrah to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Duronto Express, the Hazrat Nizamuddin to Durg Humsafar Express, and the New Delhi to Kalka Shatabdi Express, have been rescheduled by the Indian Railways. IRCTC also has a specific refund rule related to ticket cancellation charges. Numerous trains, including the Tirupati to Jammu Tawi Humsafar Express, have been diverted. Scroll on to know the full details.

While passengers with counter tickets must go to the reservation centre to get their refund, those with online tickets will receive full reimbursements in their source accounts.

IRCTC cancellation fee for e-ticket:

 
Ticket  Price 
AC first class/ Executive class  Rs 240/-
AC two-tier/ First class  Rs 200/-
AC three-tier/ AC chair car/ AC 3 economy  Rs 180/-
Sleeper class  Rs 120/-
Second class  Rs 60/- 

Follow these steps to check the status of your train: 

Step 1: Go to IRCTC website at enquiry.indianrail.gov.in

Step 2: Fill train details, like train number or your name

Step 3: Put detailed queries for the train like stations of the journey 

Step 4: You can also enter journey date 

Train Cancellation

Check the full list here of trains cancelled today on 18 January, Wednesday:
 

Train Number & Name Train Source and Destination
00109 SGLA-MFP PEXP SPL  SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
00402 NDLS-NGC COVID-  NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC)
01413 NZB-PVR DMU  NIZAMABAD JN. (NZB) - PANDHARPUR (PVR)
01605 PTK-JMKR EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 PTK-JMKR EXP SPL  JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PTK-JDNX SPL  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
01608 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PTK-BJPL XPRES SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BJPL-PTK SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01625 DUI-BTI MEXP SPL  DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
01626 BTI-DUI MEXP SPL  BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL  VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP  LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL  GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL  AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL  NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL  BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL  VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL  ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL  BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)
03650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL  BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL  JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL  BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
03659 JSME-BDME MEMU PGR SPL  JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03660 BDME-JSME MEMU PGR SPL  BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
03661 JSME-BDME MEMU PGR SPL  JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03662 BDME-JSME MEMU PGR SPL  BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
04029 GHH-FN DMU  GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)
04030 FN-DEE SPL  FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
04041 DEE-FN SPL  DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
04042 FN-DEE SPL  FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
04148 MTC-GZB SPL  MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
04149 GZB-MTC SPL  GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
04263 BSB-SLN U R M EXP SPL  VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)
04264 SLN-BSB U R M EXP SPL  SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)
04267 BSB-PBH U R M EXP SPL  VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)
04268 PBH-BSB U R M EXP SPL  PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)
04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL  BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)
04304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL  DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)
04305 BALAMAU SPN MEX SPL  BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)
04306 SPN-BLM MEXP SPL  SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)
04320 SPN-LKO EXP SPL  SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
04335 MB-ANVT MEX SPL  MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
04336 ANVT-MB MEX SPL  GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
04337 SPC SPN EXPSPL  SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN)
04338 SPN SCC EXPSPL  SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)
04355 LKO-BLM EXP SPL  LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)
04379 ROZA BARELLY MEXP  ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
04380 BE - RAC MEXP SPL  BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL  SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
04408 SSB-PWL EXP SPL  SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
04421 PWL-SSB EXP SPL  PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
04424 JIND- DELHI EXP SPL  JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
04503 UMB-LDH MEX SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)
04504 LDH-UMB MEXP SPL  LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)
04531 UMB - DUI EXP SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - DHURI JN (DUI)
04547 UMB - BTI SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI)
04548 BTI - UMB MEX SPL  BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)
04549 UMB - PTA EXP SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)
04550 PTA - UMB EXP SPL  PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)
04568 NLDM-UMB SPL  NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
04577 UMB-NLDM SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
04579 UMB-LDH SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)
04582 LDH-UMB SPL  LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)
04591 LDH-CIA SPL  LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA)
04592 ASR-LDH SPL  CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH)
04601 PTK-JDNX PASSANGER  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGER  JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PTK-BJPL EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04652 HUMSAFAR EXP SPL  AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
04654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL  AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)
04689 UMB-JUC EXP SPL  AMBALA CANT JN (UMB) - JALANDHAR CITY (JUC)
04690 JUC-UMB MEXP SPL  JALANDHAR CITY (JUC) - AMBALA CANT JN (UMB)
04901 DEE-FN SPL  DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
04902 FN-GHH SPL  FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)
04909 DLI-PNP SPL  DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
04910 PNP-DLI SPL  PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
04912 GZB-PWL CAR EMU  GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL  PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
04916 NDLS-PWL EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
04919 KSV-NDLS EXP SPL  KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
04927 NDLS-SSB EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
04938 DLI-GZB SPL  DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
04941 GZB-DLI SPL  GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
04946 DLI-GZB SPL  DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
04950 NDLS-GZB EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
04953 GZB-NDLS EXP SPL  GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
04958 NDLS-GZB SPL  NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
04959 GZB-NDLS SPL  GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
04961 GZB-NDLS SPL  GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
04963 NDLS-PNP EXP SPL  NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)
04964 PNP-NDLS EXP SPL  PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)
04974 BNW-ROK EXP SPL  BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
04975 ROK BNW EXP SPL  ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
04977 ROK-BNW EXP SPL  ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
04978 BNW ROK EXP SPL  BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
04987 DELHI JIND EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
04988 JIND DELHI EXP SPL  JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
04999 DELHI SMQL EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
05000 SMQL DLI EXP SPL  SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP  SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP  NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP  NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP  GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05091 GD-STP SPL  GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05092 STP-GD SPECIAL  SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP  GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX  GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05117 BSBS-PBH MEX SPL  BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)
05118 PBH-BSBS MEX SPL  PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)
05155 CPR-GKP EXP SPL  CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
05156 GKP-CPR EXP SPL  GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
05334 MB-RMR EXP  MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05366 RMR-MB SPL EXP  RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
05459 STP-SPN UR SPL  SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
05460 SPN-STP UR SPL  SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP  NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP  NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL  DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL  DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
06275 CMNR-MYS UR EXP SPL  CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)
06276 MYS-CMNR UR EXP SPL  MYSORE JN (MYS) - CHAMARAJANAGAR (CMNR)
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL  COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL  SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
06921 DBNK-ASR DMU  AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
06922 DBNK-ASR EXP SPL  DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06923 VKA-DBNK EXP SPL  VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
06924 VKA-DBNK EXP SPL  DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06925 VKA-DBNK EXP SPL  VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
06926 DBNK-VKA EXP SPL  DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06934 PTK-ASR EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
06937 ASR-PTK EXP SPL  AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
06958 HSX-JUC EXP SPL  JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
06959 HSX-ASR EXP SPL  HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
06964 FZR-JUC EXP SPL  FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
06967 JUC-FZR EXP SPL  JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
06977 JJJ-PGW EXP SPL  JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL  PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
06991 KKP-FKA EXP SPL  KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
06994 FKA-KKP EXP SPL  FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
06995 BTI-FKA EXP SPL  BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
06996 FKA-BTI EXP SPL  FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
07795 SC-MOB DEMU  SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL  DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL  LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL  BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)
09108 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRTN - EKNR SPECIAL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09369 SBIB- PTN DEMU SPL  SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
09370 PTN-SBIB DEMU SPL  PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
09476 PTN - MSH PASSENGER  PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
09481 MSH - PTN PASSENGER  MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
09483 MSH - PTN PASSENGER  MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
09484 PTN - MSH PASSENGER  PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
09491 MSH - VG PASSENGER SPL  MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
09492 VG-MSH PASSENGER SPL  VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
10101 RATNAGIRI- MADGAON  RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRI  MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11410 NZB-PUNE DMU  NIZAMABAD JN. (NZB) - PUNE JN (PUNE)
11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP  JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)
11652 SGRL-MML INTERCITY EXP  SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)
12216 BDTS-DEE GARIBRATH  BANDRA TERMINUS (BDTS) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
12226 KAIFIAT EXP  DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)
12241 CDG-ASR SUPERFAST  CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
12242 ASR-CDG SUPERFAST  AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP  KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
12369 HWH DDN KUMBHA EXP  HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
12497 SHANE PUNJAB EXPRES  NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
12498 SHANE PUNJAB EXPRESS  AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
12505 NORTHEAST EXPRESS  KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12529 PPTA LJN S F  PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
12530 LJN PPTA S F  LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP  MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP  BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP  GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
12987 SDAH AII EXP  SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
13309 CPU-PRYJ EXPRESS  CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
13310 PRYJ-CPU EXPRESS  PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP  VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP  SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
14005 LICHCHIVI EXPRESS  SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
14006 LICHCHIVI EXPRESS  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
14213 BSB-GD INTERCITY  VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
14214 BSB-GD INTERCITY  BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
14217 UNCHAHAR EXP  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
14218 UNCHAHAR EXP  CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14235 VARANASI-BAREILLY EXP  VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
14236 BERELLY VARANASI EXP  BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
14265 BSB DDN EXP  BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
14266 DDN BSBS EXPRESS  DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
14505 ASR-NLDM EXPRES  AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
14506 NLDM-ASR EXPRESS  NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
14510 BTI - UMB EXP SPL  BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)
14525 UMB - SGNR INT EXP  AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
14526 SGNR - UMB INT EXP  SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP  BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP  AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
14673 SHAHEED EXPRESS  JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
14853 MARUDHAR EXP  VARANASI CITY (BCY) - JODHPUR JN (JU)
14866 MARUDHAR EXP  JODHPUR JN (JU) - VARANASI CITY (BCY)
15053 LJN-CPR-EXP  CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
15054 LJN-CPR-EXP  LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)
15081 JEA-GTNR EXPRESS  NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
15082 GTNR-JEA EXPRESS  GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP  CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
15106 NTV CPR INTERCITY EXP  NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
15127 BSBS-NDLS K V EXP  BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
15129 GKP-BCY MAIL EXP  GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS  VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
15159 CPR DURG EXP  CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS  BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS  LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
15904 CDG-DBRG EXPRESS  CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
17309 YPR-VASGO EXPRESS  YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)
17310 VASCO-YPR EXPRESS  VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)
17333 MRJ-CLR UR EXP  MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
17334 CLR-MRJ UR EXP  CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP  TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP  AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI  EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI  AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22165 BPL-SGRL SF EXP  BHOPAL (BPL) - SINGRAULI (SGRL)
22406 ANVT-BGP GARIB RATH  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
22441 CKTD-CNB-INTERCITY  CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
22442 CNB-CKTD-INTERCITY  KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP  CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP  MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
31411 SDAH -NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL  NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCAL  RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
36011 HWH-BRPA LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
36012 BRPA-HWH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
36031 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36033 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCAL  SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCAL  HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TAK SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
38923 HWH-AMZ LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)
38924 AMZ HWH LOCAL  AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)
47105 HYB-LPI  HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
47110 HYB-LPI  HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
47114 HYB-LPI  HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
47120 HYB-LPI  HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
47129 LPI-HYB  LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
47133 LPI-HYB  LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
47137 LPI-HYB  LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
47140 LPI-HYB  LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
47150 SC-LPI  SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)
47190 LPI-FM  LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
47195 LPI-SC  LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)
47203 FM-LPI  FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER  NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
52965 DADN KKD PASSENGER  DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
52966 KKD DADN PASSENGER  KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

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